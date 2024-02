Chi è Gabriele Finocchiaro: la carriera



I primi passi

Tra i giovani talenti che godono di grande considerazione in casac'è sicuramente, gioiello attualmente in forza all'Under 19 di Montero.



Gabriele Finocchiaro è nato ad Acireale il 16 marzo 2006 e ha iniziato a giocare a calcio già all’età di 4 anni, muovendo i primi passi nella Polisportiva Aci Bonaccorsi prima di passare alla Stella Nascente, società che fungerà da trampolino di lancio per il suo approdo in bianconero grazie all’intuizione di Alfredo Femiano che lavora come capo scouting della Sicilia.

L'arrivo alla Juve

Primi passi in Nazionale

Ruolo e caratteristiche

Quanto è costato Finocchiaro alla Juventus?

Quando scade il contratto di Finocchiaro?

In maglia zebrata, infatti, approda all'età di 14 anni e il suo talento cristallino emerge in maniera naturale, in particolare quando entra a far parte dell'Under 17 con cui mette a referto 11 goal in 24 partite presentandosi con il miglior biglietto da visita possibile tra le mani al salto in Primavera.La sua crescita e i suoi colpi di alto livello gli hanno garantito di entrare anche nel giro della Nazionale dove ha già esordito con l'Under 18 del ct Franceschini.Gabriele Finocchiaro è un profilo di grande qualità e fantasia e non a caso la sua collocazione ideale è nel pacchetto avanzato. La sua capacità di dare del tu al pallone gli permette di agire sia da seconda punta che da esterno offensivo, di sinistra, nel tridente.La Juventus ha ingaggiato Finocchiaro dalla società dilettantistica della Stella Nascente, squadra di Acireale nella quale è cresciuto.La Juventus ha offerto al suo talento classe 2006 un contratto della durata di tre anni che, verosimilmente, il giocatore firmerà a stretto giro di posta.