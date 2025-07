Chi è François Modesto, l'ex Monza che arriverà alla Juventus

Redazione Calciomercato



Chi è François Modesto?

La carriera da calciatore

La carriera da dirigente



Quale ruolo ricoprirà Modesto alla Juventus?

Un nome che sta circolando molto attorno alla Juventus nelle ultime ore è quello di François Modesto. Con il nuovo Direttore Generale della Juventus Damien Comolli che è alla ricerca di figure per completare l'organigramma della dirigenza bianconera. Tra queste, dopo la separazione degli scorsi mesi da Cristiano Giuntoli, tra i posti vacanti c'è quello di direttore tecnico che potrebbe essere ricoperto proprio da François Modesto.François Modesto è un ex calciatore francese, nato a Bastia il 19 agosto 1978. Giocava nel ruolo di difensore, in attività dal 1997 al 2016, ha vestito le maglie di Bastia, Cagliari, Monaco e Olympiakos. Con il Cagliari ha giocato dalla stagione 1999/2000 fino al 2004. Nel proprio palmares ci sono tre campionati greci e due coppe di Grecia vinte con l'Olympiakos, oltre ad una Coppa Intertoto vinta col Bastia, club che l'ha cresciuto e lanciato nel mondo del professionismo.Appena ha appeso le scarpette al chiodo Modesto ha intrapreso la carriera da dirigente. Nella stagione 2016/17 ha ricoperto la carica di direttore sportivo dell'Olympiakos, mentre a partire dall'annata seguente è diventato il capo dell'Area Scouting del club greco fino al 30 giugno 2022. Nel 2019 ha reso ancor più forte la propria sinergia con il Evangelos Marinakis, diventando consulente di mercato anche del Nottingham Forest, ovvero l'altro club di proprietà del magnate greco.Nell'estate del 2022 poi è stato scelto da Adriano Galliani come direttore sportivo del Monza, all'esordio assoluto in Serie A. Proprio con il club brianzolo ci è rimasto fino al 30 giugno 2025, scadenza del suo contratto.Sarà direttore tecnico , ma attenzione che potrebbe avere anche un ruolo nello scouting bianconero.





