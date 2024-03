Chi è Francesco Magnanelli: la carriera da giocatore

Bandiera e uomo record del Sassuolo

I numeri di Magnanelli al Sassuolo

520 presenze

9 gol

24 assist

3 promozioni dalla C2 alla Serie A



L'ingresso nello staff tecnico della Juventus

Quale è il ruolo di Magnanelli alla Juventus?

Da inizio stagione, all'interno dello staff dic'è un volto nuovo che, dopo aver concluso la sua carriera da giocatore, si è rimesso in gioco in qualità di allenatore e da ormai qualche mese è uno stretto collaboratore del tecnico livornese. All'interno dello staff tecnico della Juventus, infatti, quest'anno c'è anche l'ex calciatore Franceso Magnanelli. Francesco Magnanelli nasce a Umbertide il 12 novembre 1984 e inizia a giocare, in qualità di centrocampista, nella Prima Categoria umbra vestendo la maglia del, prima di entrare nel settore giovanile del, dove esordisce in Serie C2 a 16 anni. Nell'estate del 2002 viene acquistato daldi Campedelli, ma pur facendo parte della rosa clivense non scende mai in campo nel corso della stagione. L'anno seguente finisce alla(in Serie B) dove colleziona una sola presenza in Coppa Italia, mentre l'annata 2004/05 la vive sul palcoscenico della Serie C con laNell'estate del 2005 dà vita al suo indissolubile sodalizio con il, formazione della quale è destinato a diventare un autentico simbolo sia in campo che fuori., venendo insignito della fascia di capitano, e stabilendo il record di presenze con il club emiliano., dove esordisce a 28 anni. Il 22 maggio 2022 appende ufficialmente gli scarpini al chiodo dopo aver disputato la sua ultima partita contro il Milan e, poche settimane dopo, il club lo omaggia ritirando la 'sua' maglia, ovvero la numero 4.Dopo aver smesso di giocare al termine della stagione 2021/22, Magnanelli è rimasto al Sassuolo in qualità di collaboratore tecnico di Alessio Dionisi. Al termine della stagione, però, si chiude il suo ventennale rapporto con i neroverdi perché ad attenderlo c'è la Juventus. Magnanelli, infatti, entra nello staff tecnico di Allegri - che l'aveva allenato proprio a Sassuolo in C1 nella stagione 2007/08 - in qualità di collaboratore tecnico.Dopo i recenti innesti di Simone Padoin e di Paolo Bianco, entrambi fortemente voluti da Allegri all'interno del proprio gruppo di lavoro, nell'estate del 2023 è toccato anche a Magnanelli entrare a far parte dello staff bianconero, proprio in sostituzione di Bianco. Allegri, infatti, lo conosce benissimo in quanto il classe 1984 era stato il faro del suo centrocampo ai tempi del Sassuolo, denotando da sempre una visione di gioco e un'intelligenza tattica superiori alla media. Tutto materiale che, evidentemente, è tornato utile alla causa juventina e del lavoro quotidiano che Madama svolge alla Continassa. Il suo impatto nella Torino binconera si è rivelato molto positivo e apprezzato dagli stessi giocatori che, con Magnanelli, stanno lavorando su diverse soluzioni di natura tattica, come confermato da Federico Chiesa ai microfoni di DAZN dopo il vittorioso esordio in campionato contro l'Udinese: "Dobbiamo giocare così, non chiuderci sempre dietro, questo è il calcio moderno. Oggi lo abbiamo dimostrato. Mi trovo bene, non siamo fermi, ci muoviamo, è quello che ci chiede il mister anche da quando è arrivato Magnanelli. Proviamo molte cose. Mi trovo bene".