di Cristiano Corbo

Di spinta e di lotta, ecco Frabotta (e perdonerete la rima). La Juve, stavolta, ha avuto un po' più di tempo e sicuramente più informazioni a disposizione: ecco perché la formazione Under 23 s'appresta a vivere una stagione nuova, diversa, quasi certamente più importante rispetto agli alti e bassi dell'annata targata Zironelli. Non a caso, ecco, c'è Fabio Pecchia sulla panchina: esperienze top e maestri di livello. Uno su tutti Rafa Benitez.



ECCO FRABOTTA - E allora vale la pena anche soffermarsi sui nuovi arrivi, il tutto per la nostra rubrica BN Youth. Arriva dal Bologna, Gianluca Frabotta. Ed è un terzino sinistro, classe 1999, che andrà ad aiutare Pietro Beruatto: il figlio d'arte - suo padre è l'allenatore della Juve Under 16 che tanto bene ha fatto nella passata stagione - è stato autore di un gol meraviglioso contro la Pergolettese, proprio nel debutto della seconda squadra in Coppa Italia. Frabotta ha giocato nella scorsa stagione al Pordenone: 21 presenze e una promozione in B che ha portato pure il suo nome. Ora la Juve, e i sogni che aumentano.