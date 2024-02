Chi è Filippo Grosso: la carriera



Ruolo e caratteristiche



Quanto è costato Filippo Grosso alla Juventus?

Quando scade il contratto di Filippo Grosso?

Quella dei figli d'arte all'interno del mondo del calcio è categoria assai diffusa e la, oltre a Federico Chiesa, può vantarne un altro tra le fila della propria formazione Primavera. Di chi stiamo parlando? Ovviamente di, figlio di Fabio, ex allenatore bianconero, nonché eroe azzurro ai Mondiali del 2006.Filippo Grosso, nato a Pescara il 7 settembre 2006, è da quest'anno aggregato alla Primavera di Paolo Montero dopo diverse stagioni più che positive vissute con le maglie dell'Under 14, dell'Under 16 e dell'Under 17. Alla sua prima annata in Under 19, il figlio d'arte - che a partire dalla Scuola Calcio ha sempre vestito i colori bianconeri - ha già disputato le sue prime gare ufficiali agli ordini dell'ex difensore juventino.A differenza del padre Fabio, che ha sviluppato tutta la sua carriera nelle vesti di terzino sulla corsia mancina, Filippo sta costruendo il proprio percorso calcistico da centrocampista. Dopo aver avvisato il suo percorso in bianconero da trequartista, di anno in anno ha gradualmente abbassato il proprio raggio d'azione sino a trovare la propria dimensione da centrocampista difensivo, dove ha spesso brillato grazie alla sua pregevole cifra tecnica e alla sua visione di gioco.Filippo Grosso è entrato nel settore giovanile della Juventus a partire dalla Scuola Calcio sino ad arrivare all'Under 19, ovvero il punto più alto del vivaio di ogni club.Filippo Grosso non ha ancora firmato il suo primo contratto da professionista con il club bianconero.