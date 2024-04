Chi è Filip Jörgensen, la sua stagione al Villarreal

Calciomercato Juventus, occhi su Filip Jörgensen

Ha spodestato un portiere di livello mondiale come Pepe, è una delle note positive di una stagione complicata per il. Parliamo di Filip, portiere classe 2002 che, secondo Relevo, sarebbe stato seguito nel corso della stagione dagli scout della Juventus Il Villarreal ha affrontato una stagione estremamente complicata. Con tre allenatori diversi, esclusi dall'UEFA Europa League e con un'eliminazione dolorosa dalla Coppa del Re, i ragazzi di Marcelino García Toral hanno però saputo ribaltare la situazione in Liga. Pur essendo lontani dalla zona retrocessione, guardano da lontano le posizioni che garantiscono l'accesso alle competizioni europee. Tuttavia, c'è stata una nota positiva a livello individuale.Questa stagione ha segnato la consacrazione di Filip Jörgensen. Il portiere internazionale Under-21 per la Danimarca è riuscito a spodestare Pepe Reina dalla porta. In tutte le competizioni, ha giocato trenta partite, anche se ha mantenuto la porta inviolata solo in quattro occasioni. Tuttavia, il suo miglioramento sotto i pali, insieme alla grande quantità di partite disputate, lo rendono uno dei nuovi talenti che ispirano ottimismo per il futuro. Tuttavia, secondo le ultime notizie, il futuro di Filip Jörgensen potrebbe essere lontano dal Villarreal CF una volta aperto il mercato estivo.Filip Jörgensen ha un contratto fino al giugno 2027 e il portiere potrebbe lasciare il Villarreal una volta aperto il mercato estivo. Secondo quanto riportato da Relevo, fino a cinque squadre a livello europeo stanno seguendo da vicino il portiere internazionale Under-21 danese. In Premier League, Newcastle United e Wolverhampton sono suoi ammiratori, mentre Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen lo sono in Bundesliga. Il quinto contendente è la Juventus che, secondo il medesimo media, avrebbe inviato osservatori durante la stagione per monitorarne le prestazioni. Il prezzo di partenza è di 15 milioni di euro.