La Juventus sta sondando il mercato estero alla ricerca di quei giocatori di talento meno pubblicizzati ma sempre di qualità, per anticipare la concorrenza e arrivare prima di tutti. Tra questi, c'è Facundo Farias, trequartista classe 2002 del Colòn col quale è in scadenza di contratto tra un anno e secondo quanto riporta TNT Sports è seguito da vicino dagli scout bianconeri. Prima stagione nella squadra A, 4 gol e 3 assist in 21 partite stagionali. La Juventus lo studia e monitora la sua crescita, sulla lista di Paratici spunta un nome nuovo.