Chi è Estela Carbonell la prima spagnola della Juventus Women

Chi è Estela Carbonell?

La carriera

Le caratteristiche

Estelaè il primo colpo in entrata del calciomercato dellaSi tratta della prima spagnola della storia del club bianconero ed ha firmato un contratto che la legherà alla Vecchia Signora fino al 2028.Estela Carbonell è originaria di, club in cui è cresciuta calcisticiamente fino a cinque stagioni fa, quando si è trasferita al. Classe 2004 veste stabilmente anche la maglia delle Nazionali giovanili spagnole. Proprio così l'ha scovata la Juventus. Infatti, nello scorso settembre si è tenuto ile la Vecchia Signora ha inviato lì uno scout per osservare da vicino i migliori talenti. Ecco che nasce la trattativa per portarla a Torino.Si tratta di una giocatrice, che gioca come esterno, un terzino o un quinto offensivo. In questa stagione nel massimo campionato spagnolo ha collezionato 26 presenze, 3 goal e 3 assist. Lei però ai canali bianconeri dice che tra goal ed assist preferisce segnare. Ha grandi doti difensive ma è una delle giocatrici ad aver messo più cross nell'area di rigore avversaria. Dovrebbe alternarsi a Lisaper capire esattamente la sua posizione in campo. È alta poco meno di un metro e settanta, la sua particolarità è sicuramente il suo essere mancina che è sempre una tipologia di giocatrice ricercata nel calcio femminile.Si tratta di un colpo arrivato a zero alla Juventus Women. Dopo averla osservata al Mondiale U20 si sono intensificati i rapporti tra il suo entourage e la dirigenza bianconera che alla fine è riuscita ad avere la meglio sulla concorrenza portando così Carbonell a Torino. Si tratta solo del primo colpo di calciomercato per la Juventus Women ma certo è che fa ben sperare.





