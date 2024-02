Chi è Dikeni Salifou: la carriera

I primi passi con Monaco 1860 e Augsburg

L'arrivo al Werder Brema e l'esordio in Bundesliga

Il blitz della Juventus

Il percorso in Nazionale

Ruolo e caratteristiche

Quanto è costato Salifou alla Juventus?

Quando scade il contratto di Salifou?

La Next Gen rappresenta la palestra all'interno della quale lavuole crescere in casa i suoi talenti. Un modus operandi che sta permettendo a diversi giovanissimi talenti di poter emergere in maglia bianconera. Un esempio è rappresentato dal percorso di, altro colpo estivo che il club bianconero ha finalizzato per rinforzare la sua seconda squadra.Dikeni Salifou è nato a Monaco di Baviera l’8 giugno del 2003 ma è di nazionalità togolese, esattamente come i genitori. I primi passi con il pallone tra i piedi li ha mossi transitando nei settori giovanili di Monaco 1860 e Augsburg, dove è rimasto fino al termine della stagione 2021/22.Nell'estate del 2022 è stato acquistato dal Werder Brema, dove inizialmente si è messo in luce con la seconda squadra, segnando addirittura 3 gol in 13 presenze. Numeri di spessore che gli valgono l'esordio in Bundesliga il 5 febbraio 2023 nel match contro lo Stoccarda. Rimarrà la sua unica apparizione ufficiale con il club tedescoNell'estate del 2023 su di lui si è intensificato l'interesse della Juventus che ha deciso di affondare il colpo per poi inserirlo all'interno della rosa della Next Gen, impegnata nel campionato di Serie C.Nonostante sia nato a Monaco di Baviera, Salifou ha scelto di rappresentare la Nazionale del Togo, Paese nativo dei genitori, ma sebbene sia già stato convocato non ha ancora avuto modo di esordire.Salifou è un centrocampista di quantità dalle spiccati doti fisiche atletiche. Bravo ad agire da schermo davanti alla difesa, è impiegabile, vista la sua dirompenza atletica, anche nei panni del difensore centrale.La Juventus non ha speso nemmeno un euro per ingaggiare Salifou: il togolese, infatti, è approdato alla Juventus con la formula del prestito.Il contratto di Dikeni Salifou con la Juventus scadrà tra pochi mesi, ovvero il 30 giugno 2024, quando scadrà il suo prestito dal Werder Brema.