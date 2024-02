Chi è Diego Ripani: la carriera

Ruolo e caratteristiche

Quanto è costato Ripani alla Juventus?



Quando scade il contratto di Ripani?

Tra gli elementi più interessanti che da ormai due anni orbitano nell'Under 19 della, sta acquisendo sempre più consensi l'importante crescita di, l'ennesimo gioiellino pescato dall'area scouting bianconera.Diego Ripani, nato a San Benedetto del Tronto il 12 settembre 2005, è cresciuto nel settore giovanile del Pescara prima di approdare alla Juventus nell'estate del 2021. Protagonista di una stagione molto positiva con l'Under 17, a partire dall'annata 2022/23 viene inserito in pianta stabile all'interno della rosa dell'Under 19 di Paolo Montero. Ripani ha già avviato anche il proprio percorso con le nazionali giovanili dell'Italia dove al momento si sta disimpegnando con la maglia dell'Under 18.Centrocampista di stampo moderno, Ripani è dotato di un'ottima cifra tecnica, alla quale abbina un eccellente visione di gioco. Per modo di giocare, caratteristiche e per i suoi trascorsi al Pescara, il classe 2005 è stato più volte accostato a Marco Verratti.Secondo quanto riportato da Transfermarkt, la Juventus ha versato 247 mila euro nelle casse del Pescare per prelevare il giovane talento abruzzese.Ripani ha di recente firmato un nuovo contratto con la Juventus che lo legherà al club fino al 30 giugno 2025.