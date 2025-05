Chi è Diego Lopez, il candidato al ruolo di direttore sportivo della Juventus

Getty Images

Oltre alla questione allenatore, in casa Juventus si è al lavoro per definire anche la questione relativa al direttore sportivo. L'ormai imminente uscita di Giuntoli, infatti, porterà ad un marcato rimpasto dirigenziale con Damien Comolli e Giorgio Chiellini in tal senso già operativi.Il dirigente francese, che alla Juve ricoprirà il ruolo di direttore generale, ha infatti un rapporto molto consolidato con Diego Lopez, un profilo che potrebbe fare proprio al caso della Juve per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo della Juventus.Si tratta di un dirigente che ha unito l’analisi dei dati a un lavoro costante sul campo, visionando talenti in tutta Europa. Dopo gli inizi come scout, Lopez ha scalato le gerarchie in Francia, diventando uno dei più giovani direttori sportivi nei cinque top campionati europei.

Chi è Diego Lopez

L'addio al Lens

La cessione di Kushanov

Diego Lopez è un direttore sportivo spagnolo, di 35 anni, nato a Valencia e attualmente senza squadra. Lopez ha avviato la propria carriera dirigenziale nel 2017/18 in qualità di osservatore del. Nell'annata 2020/21, invece, ha ricoperto l'incarico di direttore sportivo delDall'ottobre del 2021, Lopez è entrato nei quadri dirigenziali del, sempre in qualità di osservatore, fino all'estate del 2024. Da quel momento, invece, è iniziata la sua avventura al: prima in qualità di capo dell'area scout e, successivamente, come direttore sportivo.Lo scorso 22 maggio, Diego Lopez ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico di ds del Lens a causa di alcune divergenze sulla gestione dello scouting all'interno del club francese. Un modus operandi non più condiviso che ha spinto il dirigente iberico lasciare l'incarico.Tra le operazioni delle quali Diego Lopez si è reso protagonista c'è sicuramente la cessione di Kushanov al Manchester City. Il Lens, infatti, ha ceduto il gioiello difensivo uzbeko per 40 milioni di euro. Un'operazione in uscita evidentemente remunerativa, orchestrata propria dalle sapienti abilità di negoziazione di Lopez.