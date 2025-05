Chi è Diego Coppola. La Juventus è pronta ad investire 15 milioni

Chi è Diego Coppola?

La carriera

. Questo è quanto riferisce questa mattina L'Arena. Chi è il talento di proprietà dell'Hellas Verona, con cui si è appena conquistato la salvezza, per cui la Vecchia Signora è disposta ad investire 15 milioni di euro?Nato a Bussolengo il 28 dicembre 2003 ma è cresciuto nel settore giovanile del Verona, Coppola ha esordito in Serie A quando aveva soltanto 18 anni. Da subito ha messo in mostra qualità non comuni per un centrale difensivo così giovane.



Le caratteristiche



Il ruolo in campo



Perchè Diego Coppola piace alla Juventus?

Alto 192 cm, fisicamente strutturato, combina però anche una buona tecnica di base e personalità, è diventato un punto fermo della difesa gialloblù nelle ultime due stagioni, nonostante la giovane età.Viene impiegato prevalentemente come centrale in una difesa a tre, ma si è adattato anche a una linea a quattro. Mancino naturale. Ha una buona abilità nell'uscita palla al piede ma anche nella lettura delle situazioni di gioco. Non si tratta di un giocatore aggressivo ma prevalentemente di un giocatore pulito, attento.Il giocatore classe 2003 è infatti ritenuto uno dei maggiori talenti del panorama calcistico italiano. Una colonna anche delle formazioni giovanili della Nazionale. Ecco perchè sul giocatore a mettere gli occhi sono stati in diversi (negli scorsi mesi anche il Milan). Riuscirà la Juventus a sbaragliare la concorrenza e ad assicurarsi un centrale di prospettiva?





