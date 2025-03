Chi è Destiny Elimoghale, il giovane della Juventus che incanta con l’Italia

L'Italia Under 17 ha conquistato la qualificazione alla fase finale degli Europei di categoria, che si terranno in Albania dal 19 maggio al 1° giugno.Decisiva la vittoria per 2-1 contro la Croazia a Karlovac, in una sfida inizialmente prevista per il 25 marzo ma rinviata al giorno successivo a causa del maltempo. La partita è stata combattuta fino all’ultimo, con continui capovolgimenti di fronte. Gli Azzurrini sono passati in vantaggio grazie a Reggiani, talento del Borussia Dortmund, ma i croati hanno risposto con il pareggio di Benkotic.Quando tutto sembrava avviato verso il pari, Destinyha firmato il gol decisivo all’89°. L’attaccante della Juventus ha scagliato un destro potente dal limite dell’area , infilando il pallone all’angolino e regalando all’Italia una vittoria preziosa.

Chi è Destiny Elimoghale

Che giocatore è Destiny Elimoghale

Grazie a questo successo, la squadra di Massimo Favo accede alla fase finale del torneo, confermando la crescita del settore giovanile italiano.Destiny Onoguekhan Elimoghale è un giovane calciatore italiano, nato il 23 aprile 2009, che si sta distinguendo come uno dei talenti emergenti nel panorama calcistico nazionale. Attualmente milita come attaccante nella Juventus Under 17 e rappresenta la nazionale italiana Under 17. ​Nato in Italia da genitori nigeriani, Elimoghale possiede la doppia cittadinanza, il che lo rende eleggibile sia per la nazionale italiana che per quella nigeriana. Nonostante ciò, ha scelto finora di rappresentare l'Italia a livello giovanile, accumulando diverse presenze con le squadre Under 15, Under 16 e attualmente Under 17. ​La sua carriera internazionale con l'Italia è iniziata nel novembre 2023 con l'Under 15, dove ha collezionato 13 presenze e segnato un gol. Successivamente, è stato convocato nell'Under 16 nel febbraio 2025 e, più recentemente, nell'Under 17 nel marzo 2025, dove ha già totalizzato 3 presenze e 2 reti. ​Elimoghale è noto per la sua versatilità in attacco, giocando principalmente come ala sinistra. Le sue prestazioni con la Juventus Under 17 hanno attirato l'attenzione degli osservatori, evidenziando le sue capacità tecniche e il potenziale di crescita. Recentemente, ha segnato un gol decisivo all'ultimo minuto per l'Italia Under 17, portando a 6 il numero di contributi offensivi in 6 partite. ​Nonostante la giovane età, Elimoghale ha già suscitato l'interesse della Federazione Nigeriana, che vorrebbe convincerlo a rappresentare la Nigeria a livello internazionale. Tuttavia, l'Italia ha già mosso passi significativi per assicurarsi il talento del giovane attaccante, includendolo stabilmente nelle proprie selezioni giovanili. ​In sintesi, Destiny Elimoghale rappresenta una delle promesse più luminose del calcio italiano, con un futuro che si preannuncia ricco di opportunità sia a livello di club che internazionale.