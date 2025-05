Chi è Désirée Doué, la stellina del PSG che ha annientato l'Inter

Getty Images

Chi è Désirée Doué

Tra i grandi protagonisti della finalissima didi questa sera, finita in gloria per il PSG che ha battuto l'Inter 5-0 , si ricorderà sicuramente, stellina francese classe 2005 di cui si è iniziato a parlare con insistenza nei mesi scorsi soprattutto dopo la super prestazione, con tanto di goal, nei quarti di finale contro l'Aston Villa. Oggi all'Allianz Arena ha segnato una doppietta nel momento decisivo, indirizzando la partita dopo la prima rete al 12' dell'ex di serata Achraf Hakimi.

Il ruolo

La curiosità sul nome

La consacrazione di Nasri

Ma andiamo a scoprire meglio chi è. Cresciuto insieme al fratello maggiore Guela (classe 2002) nel Rennes, Doué è passato al PSG durante l'ultimo mercato estivo per 50 milioni di euro. Una cifra che oggi, tra età e rendimento, appare già ampiamente superata. Il suo stipendio? 6 milioni di euro l’anno. Niente male per un ragazzo che compirà 20 anni a inizio giugno.Désiré Doué, che con il tempo ha saputo guadagnarsi anche la fiducia di Luis Enrique, è stato individuato come l’erede di Kylian Mbappé. Gioca sulla fascia sinistra, a piede invertito, ed è un amante del dribbling, dotato di grande inventiva. Il suo idolo? Neymar, a cui ha recentemente dedicato un’esultanza, e che dopo un Rennes-PSG aveva ringraziato pubblicamente: "Grazie per la felicità che mi dai".Una curiosità: il nome Désiré Doué in francese significa letteralmente, una sorta di destino scritto. Di certo il talento non gli manca, e l’interesse attorno a lui è destinato a crescere. Anche la sua freddezza è fuori dal comune: ha trasformato rigori pesanti sia negli ottavi di Champions League, nella sfida ad Anfield contro il Liverpool, sia all’esordio con la Nazionale maggiore, nella rimonta contro la Croazia in Nations League.Le sue giocate sono così spettacolari che Samir Nasri, uno che di tecnica se ne intende, ha detto:. In realtà è francese, nato ad Angers – e proprio contro l’Angers ha celebrato la sua prima Ligue 1 – e sembra destinato a diventare uno dei volti principali della nuova generazione del calcio mondiale. Questa sera la consacrazione, nella partita più prestigiosa e importante di tutte.





