Chi è Dean Huijsen: la carriera

Gli anni al Malaga

Il trasferimento alla Juventus

Il prestito alla Roma

Ruolo e caratteristiche

Quanto è costato Huijsen alla Juventus?

Quando termina il prestito di Huijsen alla Roma?

Quando scade il contratto di Huijsen con la Juventus?

Tra i giovani di maggiori prospettiva su cui laha messo le mani è impossibile non citare. Il giovanissimo difensore olandese ha già esordito in Serie A nella stagione 2023/24 nel finale del match che i bianconeri hanno vinto a San Siro contro il Milan. Una manciata di minuti per prendere contatto con il calcio dei grandi, con il quale nei mesi successivi ha già dimostrato una certa confidenza.Dean Huijsen è un difensore olandese nato ad Amsterdam il 15 aprile 2005, ma che a soli 5 anni si è trasferito con la famiglia in Spagna, dove ha intrapreso la carriera da calciatore. Il primo club professionistico a puntare su di lui è stato il Malaga, capace di inserirlo nel proprio vivaio nel 2015, quando il classe 2005 aveva solamente dieci anni, rimanendoci sino all'estate del 2021.Il 14 luglio del 2021, infatti, si è trasferito alla Juventus in qualità di rinforzo per la formazione l'Under 17. In terra sabauda la sua crescita è stata molto rapida e nel giro di un paio di stagioni ha completato la sua scalata imponendosi con l'Under 19 di Montero, prima di esordire tra i professionisti con la maglia della Next Gen, squadra con cui ha segnato i suoi primi tre gol, tra i quali la perla dalla distanza contro il Foggia nella scorsa stagione. A partire dall'annata 2023/24 ha fatto invece la spola tra seconda e prima squadra, esordendo in Serie A agli ordini Massimiliano Allegri nel match vinto contro il Milan a San Siro. In quel frangente Huijsen è entrato in campo nei minuti finali.Il 6 gennaio del 2024 è stato ceduto in prestito secco alla Roma, su espressa richiesta di José Mourinho che l'ha fatto esordire contro l'Atalanta. Dopo l'esonero del portoghese, rimpiazzato da Daniele De Rossi, Huijsen ha trovato il primo gol in Serie A nel gara contro il Cagliari, vinta 4-0 dalla Roma.Dean Huijsen è un difensore centrale di grande solidità, con grande abilità sulle palle aeree, e che può essere impiegato sia in un sistema difensivo a tre o a quattro. Alla Juventus ha debuttato nello schieramento a tre, mentre nel corso del suo prestito alla Roma ha giocato nello stesso sistema con Mourinho, prima di adattarsi ad una linea di difesa a quattro tracciata da Daniele De Rossi, ossia il nuovo tecnico giallorosso. Tra le sue peculiarità c'è quella di uno spiccato vizio del gol. In carriera, infatti, ha già segnato 4 gol tra i professionisti a soli 18 anni.La Juventus ha acquistato Dean Huijsen il 14 luglio del 2021 dal Malaga. Nelle casse del club spagnolo sono finiti 470 mila euro.Il prestito di Huijsen alla Roma, concretizzatosi lo scorso 6 gennaio, terminerà il 30 giugno 2024. Dopo questa data il calciatore farà rientro alla Juve, visto che nella trattativa con i giallorossi non è stata inserita alcuna opzione che possa permettere al club capitolino di acquistare il giocatore a titolo definitivo.A giugno del 2023, Huijsen ha rinnovato il suo contratto con la Juventus, legandosi al club sabaudo per altre quattro stagioni, ovvero fino al 30 giugno 2027.