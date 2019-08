di Alessio Salerio

Il 25 giugno scorso, Pedro De La Vega è stato a un passo dall'essere un nuovo calciatore dell'Inter. Tutto fatto con il Lanus per l'affare in sinergia con il Genoa, che avrebbe portato il talento classe 2001 a vestire fin da subito la maglia rossoblù, per poi essere girato in nerazzurro tra un paio di stagioni. L'ufficialità, però, non è mai arrivata e il successivo 10 luglio il presidente del club argentino, Nicolas Russo, ha sottolineato: "L'operazione per De La Vega al Genoa non è mai stata chiusa. Ci sono stati colloqui avanzati ma sono rimasti tali, degli incontri. Il futuro di Pedro è al Lanus". E qui torna di moda la Juventus, che a De La Vega è già stata accostata con forza nello scorso mercato di gennaio, tanto che il padre, il 6 febbraio, dichiarava: "La Juve è un grande club, ma credo che Pedro debba fare tutto senza fretta". E, dopo un paio di tornei Under 20 con la maglia dell'Argentina da grande protagonista, Javier Zanetti si è mosso in prima persona per portarlo nella sua Inter. Che resta in pole per il giovane esterno, ma con il fiato dei bianconeri sul collo.



L'AFFARE - Un paio di settimane fa, infatti, è tornata a rimbalzare l'ipotesi del trasferimento a Torino da voci dall'Argentina e, quando si pensa ai paragoni fatti per De La Vega, la Juventus non può che essere una destinazione possibile per il suo futuro. In Sudamerica lo chiamano la Joyita, il gioiellino, una sorta di Paulo Dybala in miniatura, anche se sul campo si è guadagnato più spesso un accostamento con Federico Chiesa, almeno in Italia. Che sia il numero 10 bianconero o il talento della Fiorentina, comunque, alla Juventus non dispiace affatto. De La Vega è un esterno destro d'attacco, che si adatta facilmente a sinistra ed è abile anche in fase difensiva. Insomma, è il classico calciatore "a tutto campo", che non per niente sta muovendo le grandi del calcio italiano nell'affare con il Lanus. E, con 10 milioni di euro sul piatto, Fabio Paratici può strapparlo dalle mani di Beppe Marotta, per portarlo alla Juventus. PEDRO DE LA VEGA

Nato il 7 febbraio del 2001 a Olavarria in Argentina

Nazionalità: Argentina

Ruolo: Ala destra/Ala sinistra

Squadra attuale: Lanus (ARG)

Valore di mercato: 10 milioni di euro