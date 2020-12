3









Da quando esiste la Juventus Under 23, più volte ci siamo ritrovati a parlare di giocatori della 'seconda squadra' bianconera convocati per la prima volta in prima. Una di queste prime volte la stiamo vivendo in occasione di Juve-Dinamo Kiev di questa sera. Nell'elenco dei convocati di Pirlo, insieme ai canonici Ronaldo, Morata e Dybala, vediamo un inedito Da Graca. Conosciamolo meglio.



IDENTIKIT - Cosimo Marco Da Graca è nato a Palermo il 1 maggio 2002, con sangue brasiliano nelle vene grazie ai nonni paterni, ed è cresciuto proprio nel vivaio rosanero. La Juventus l'ha acquistato due anni fa dal club siciliano per le proprie formazioni giovanili. Nell'ultima stagione, nella Primavera di Zauli, ha segnato una doppietta in Youth League (contro il Bayer Leverkusen) e una in Coppa Italia di categoria (contro il Bologna) e un altro gol in campionato sempre contro il Bologna. Si è fatto apprezzare soprattutto per la possanza fisica che lo rende ottimo per i compagni di reparto nel lavoro di sponda. Volendo fare un paragone, potremmo definirlo "un Petagna". Anche quest'anno Da Graca è partito ai nastri di partenza con la Primavera, alternandosi però con l'Under 23 di mister Zauli, nella quale ha racimolato tre apparizioni da subentrato. E stasera la gran soddisfazione di sedere all'Allianz Stadium insieme ai grandi!