Macchina da gol in Primavera e già capace di esordire in, anche se il suo presente, ad oggi, è rappresentato dalla. E' questo, per sommi capi, il percorso in bianconero diCosimo da Graça, classe 2002, è nato e cresciuto a Palermo e proprio nel capoluogo siciliano ha cominciato a dare del tu al pallone. All'età di 10 anni, i primi passi con il, poi il trasferimento in rosanero con ilche gli ha aperto le porte del suo settore giovanile per coltivarne crescita e talento. Un talento che si rivela precocissimo: con la maglia dell'Under 16 rosanero segna gol a grappoli e su di lui inizia ad intensificarsi l'interesse da parte dell'Inter che, però, proprio sul più bello viene beffata dal blitz vincente dellaE' con il passaggio in Under 19 che da Graça si scopre tremendamente efficace sottoporta. Nelle stagioni 2019/20 e 2020/21 gioca agli ordini di Lamberto Zauli e nel corso dei suoi due anni in Primavera viaggia ad una media di un gol ogni due partite.Che da Graça sia uno abituato a bruciare le tappe lo si intuisce praticamente subito. Se la stagione 2020/21 lo consacra come bomber principe della Primavera, l'annata gli permette di raggiungere un altro importante traguardo, ossia quello del debutto tra i professionisti. Proprio così, perchè oltre a far ammattire le difese avversarie del campionato Primavera,, mentre alla sesta presenza complessivada Graça continua a progredire in maniera esponenziale e dalla stagione 2021/22, l'attaccante già entrato nel giro delle Nazionali giovanili passa in pianta stabile nella rosa della. Segna 4 gol il primo anno e soltanto uno il secondo, ma la Juve continua a riporre piene fiducia nelle sue potenzialità, optando però per un percorso alternativo.Sempre nel computo della, l'ennesimo momento di gloria per da Graça coincide con il. Ma non finisce qui perché, con il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina,Da Graça è la classica prima punta dotata di grande struttura fisica e, ovviamente, con un istinto naturale per il gol. i suoi connotati sono quelli tipici dell'ariete offensivo, chiamato ad orbitare e a dare il meglio di sé all'interno dell'area di rigore avversaria.Arrivato nell'estate del 2018 con la formula del prestito. La Juventus ha poi acquistato Cosimo da Graça a titolo definitivo versandonelle casse del Palermo.Il contratto di Da Graca scadrà tra una manciata di mesi. Il suo accordo con la Juventus, infatti, è valido fino al