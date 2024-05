Chi è Claudio Albanese

Quanti anni è stato alla Juve

Ad occuparsi della vicenda tra Oaktree e l'Inter c'è Claudio Albanese, ex coordinatore della comunicazione della Juventus. Il fondo statunitense infatti gli ha affidato la comunicazione della vicenda. Una scelta che ha già fatto discutere tra i tifosi nerazzurri. Ma chi è Claudio Albanese?Attualmente, Albanese è senior advisor di Fsg Global, società di pubbliche relazioni costituita nel 2021 e filiale del conglomerato britannico Wpp (che ha da anni tra i suoi clienti Oaktree).Albanese è stato 13 anni alla Juventus. Ha lasciato il club nella passata stagione dopo aver ricoperto il ruolo di coordinatore della comunicazione del club dal 2010. Albanese è stato braccio destro di Agnelli per tanti anni ed è sempre rimasto in contatto con l'ex presidente della Juve visto che ha curato la comunicazione per la Superlega dopo la sentenza della corte di giustizia europea dello scorso dicembre.