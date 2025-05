Chi è Christopher Nkunku, l'attaccante del Chelsea che piace alla Juventus

AFP via Getty Images

Tra le priorità estive della, c'è sicuramente quella di rinnovare e soprattutto rinforzare il reparto offensivo. Se Victor Osimhen rappresenta comunque l'obiettivo numero uno in tal senso, sono diverse le tracce che il club bianconero continua a monitorare in vista della sessione che scatterà il 1° luglio.Secondo quanto riferito da Tuttosport, il nome nuovo da aggiungere a questa nutrita lista è quello di, attaccante di proprietà del Chelsea, ma che con i Blues è riuscito ad esprimere solamente ad intermittenza un talento purissimo.

Chi è Christopher Nkunku

Il passaggio al Lipsia

L'approdo al Chelsea

Ruolo e caratteristiche

Quando scade il suo contratto?

C'è anche lui, dunque, nei radar della Juve. Un profilo che per età e caratteristiche sembrerebbe sposarsi con le linee guida del nuovo progetto a tinte bianconere.Christopher Nkunku è un attaccante francese, classe 1997, cresciuto nel settore giovanile del PSG. Con il club parigino ha debuttato in prima squadra nella stagione 2015/16 collezionando nelle stagioni successive 78 presenze segnando 11 goal. Nel suo curriculum con il club capitolino ci sono tre campionati vinti, tre Supercoppe di Francia, due Coppe di Francia e due coppe di Lega.Nell'estate del 2019, Nkunku è stato ceduto al Lipsia per 6 milioni di euro. Nelle prime due stagioni agli ordini di Nagelsmann viene schierato da esterno brillando soltanto a corrente alternatva, ma a partire dall'estate del 2021 - con l'arrivo di Marsch in panchina - Nkunku esplode.Il nuovo allenatore lo colloca, di nuovo, nel suo vecchio ruolo di trequartista e i numeri sono straordinari: nell'annata 2021/22 segna qualcosa come 31 goal complessivi e le sue prestazioni gli valgono il titolo di calciatore dell'anno della Bundesliga. Nella stagione successiva, invece, le reti sono 23, con Marco Rose al timone.Nell'estate del 2023, però, ecco il Chelsea. I Blues mettono sul piatto un'offerta da 65 milioni più altri 35 (in caso di vittoria della Champions) per portare a Stamford Bridge uno degli attaccanti più interessanti a livello internazionale. Tuttavia la sua avventura londinese parte malissimo: un infortunio in amichevole lo costringe all'operazione al ginocchio e ad uno stop di 4 mesi che ne rallentano il percorso. Chiude la sua prima annata con 3 goal in 14 partite, mentre nella seconda si riprende pienamente dall'infortunio pur non rimanendo una prima scelta di Enzo Maresca, che lo schiera con maggiore regolarità soltanto nel contesto della Conference League.Nkunku è in grado di agire su tutto il fronte d'attacco: da trequartista a seconda punta, ma anche da esterno offensiva. Dotato di buona tecnica individuale, nel corso della sua carriera si è dimostrato molto abile in fase realizzativa.Nkunku è ancora legato al Chelsea per altri quattro anni. Pagato 65 milioni nell'estate del 2023, il francese - che ha collezionato 14 presenze e 1 goal con la Nazionale maggiore - è legato al Chelsea fino al 30 giugno 2029.