di Andrea Menon

Chi è Federico Cherubini? Ne abbiamo parlato spesso. E' stato in questi anni l'uomo nell'ombra della Juve, uno di quelli che lavora tanto parlando poco e che conosce perfettamente le volontà bianconere, in particolare di Andrea Agnelli. Ed è proprio un uomo fidato del presidente, che ha voluto premiare i suoi sforzi di tutti questi anni con un ruolo chiave: sarà il Football Officer della Juve, in sostanza il direttore sportivo. Al fianco di Paratici, di cui era già braccio destro, pur avendo lavorato negli ultimi anni soprattutto con un occhio di riguardo per l'Under 23 e per i giovani bianconeri. La rivoluzione interna è arrivata oggi durante l'assemblea degli azionisti, anche se è stata meno fragorosa del previsto.



IL PROFILO - Arrivò alla Juve nel 2012 da uno spunto di Paratici, che aveva condiviso con lui un periodo al Foligno, di cui era direttore generale. Nell'estate appena passata ha avuto tante richieste, perché in molti si sono accorti delle sue qualità e su quelle avrebbero voluto investire: dall'Udinese al Sassuolo, dal Milan al Parma. Cherubini, però, ha resistito, sapendo di essere un pezzo pregiato della Juve e che per lui Agnelli avrebbe scelto presto un ruolo chiave. Accontentato oggi, anzi premiato per il suo lavoro. Il tanto lavoro nelle retrovie è servito, prima con Marotta come supervisore e Claudio Chiellini come partner, poi con varie promozioni interne, fino alla grande occasione di oggi. Ma di strada, così come di gavetta ne ha fatta tanta per arrivare fino a qui: partito dai dilettanti ha avuto la prima chance da professionista in Umbria, non l'ha sprecata. E ora la grande sfida Juve.