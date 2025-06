Chi è Carlos Cuesta, l'ex Juventus che a 29 anni può diventare l'allenatore del Parma

Getty Images

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, dopo l'addio di Christian Chivu - passato all'Inter - ilavrebbe scelto a chi affidare il ruolo di allenatore. Si tratta dello spagnoloUn allenatore spagnolo la cui carta d'identità recita anni 29. Sì, è tutto vero.Il club ducale ha messo nel mirino il giovane tecnico iberico che, a questo punto, sarebbe davvero ad un passo dall'approdo in Italia per misurarsi sul palcoscenico della Serie A.Un colpo, in attesa di definizione, davvero intrigante e suggestivo, per colui che per distacco diventerebbe il più giovane allenatore di sempre sul palcoscenico della Serie A. Ma chi è Carlos Cuesta?

Chi è Carlos Cuesta

Carlos Cuesta è un allenatore spagnolo di 29 anni che fino a questa stagione - e a partire dal 2020 - ha ricoperto il ruolo di vice di Mikel Arteta all'Arsenal. Lungo il percorso di Cuesta, però, c'è stata anche la Juventus.Dall'estate del 2018 a quella del 2020, infatti, l'allenatore iberico era inserito all'interno dello staff tecnico della Juve in qualità di vice allenatore dell'Under 17. Una volta conclusa la parentesi a Torino, il classe 1995 si è trasferito all'Arsenal per lavorare al fianco del connazionale.