1







di Francesco Guerrieri

Toccare il fondo per risalire. A 18 anni Riccardo Calafiori ha già iniziato una seconda vita, quella post infortunio. Ottobre 2018: il terzino della Roma e vicino al trasferimento alla Juventus, va a terra durante la gara di Youth League contro il Viktoria Plzen. Infortunio grave, si capisce subito. Dopo gli accertamenti arriva la conferma: rottura di tutti i legamenti. Tutti. Il ragazzo entra in un tunnel dal quale oggi è uscito anche grazie all'aiuto di parenti e amici. Il sostegno dei compagni della Primavera e della prima squadra è stato importante per non abbattersi, lo stesso giorno del suo infortunio Edin Dzeko gli dedica la tripletta in Champions mostrando la sua maglia alla telecamera.



CHI E' - Personalità da vendere per Calafiori, che anche dopo il secondo infortunio ai legamenti (più lieve, circa un mese tra novembre e dicembre scorsi) non ha mai perso la voglia di tornare in campo. Personalità ma anche tanta emozione quando l'idolo di sempre Daniele De Rossi ha deciso di lasciare la Roma. Lacrime: "Anche se ti ho conosciuto realmente poco tempo fa, sono tante le cose che mi hai insegnato e i consigli che mi hai lasciato, sia da uomo, da TIFOSO, e ovviamente anche da calciatore". Romano e romanista, è cresciuto in giallorosso giocando sempre sotto età. Dalle parti di Trigoria erano in molti a credere che Calafiori fosse già pronto per fare il vice Kolarov: terzino moderno, veloce e bravo col pallone tra i piedi; quando attacca è devastante. Con il tempo sta migliorando anche la fase difensiva e può fare anche tutta la fascia mancina in un 3-5-2; in caso di emergenza ha giocato anche centrale. Caratteristiche simili a Luca Pellegrini, altro terzino pescato dalla Primavera della Roma che oggi gioca in prestito al Cagliari. L'AFFARE - Insieme a Riccardi è uno dei migliori talenti di Trigoria, ma Fonseca non sembra aver intenzione di dargli spazio nemmeno in questi mesi nei quali si giocheranno tante partite in pochi mesi. Tre panchine tra ottobre e novembre, poi solo tanta gavetta con la Primavera di Alberto De Rossi, nella quale quest'anno ha totalizzato 5 gol e 2 assist in 16 presenze. All'inizio della stagione ha firmato il rinnovo fino al 2022, la Roma però oggi è pronta a darlo via per ragioni di bilancio e la Juventus è la squadra più vicino al terzino gestito da Mino Raiola. Superata la concorrenza di Psg e Manchester United, Paratici sta stringendo per il ragazzo che verrebbe aggregato alla nuova Under 23 di Andrea Pirlo.



NAZIONALE - Si è accorto di lui anche il ct dell'Under 19 Alberto Bollini, che a gennaio l'ha fatto debuttare contro la Spagna e lui tac, subito assist per l'intervista Vergani. Sono 15 le presenze con la maglia azzurra, dove ha fatto tutta la trafila partendo dall'Under 15. In bacheca una Supercoppa Under 17 vinta insieme a Chierico e Cangiano (che nelle scorse settimane ha debuttato in A col Bologna). Ora Calafiori avrà la possibilità di misurarsi tra i professionisti con l'Under 23 bianconera. Personalità e qualità, un piccolo Pellegrini per la Juve.