Se nell'estate del 2022 il blitz dellain Spagna per aggiudicarsi le prestazioni di un difensore promettente era sfociato nell'arrivo in bianconero di Dean Huijsen, il ritornello si è ripetuto anche la scorsa estate quando il club sabaudo è riuscito a mettere le mani su un altro interessante prospetto di marca iberica, ovvero Bruno Martinez

Chi è Bruno Martinez: la carriera

La lettera d'addio all'Espanyol

Il trasferimento alla Juve

Ruolo e caratteristiche

Quando scade il contratto di Bruno Martinez?

Bruno Martinez, difensore spagnolo classe 2006, dà il la alla propria carriera da calciatore muovendo i primi passi all'interno del vivaio dell'dove, nell'arco di due stagioni ha messo in luce tutto il suo talento, arrivando a vestire la maglia della Juvenil B. E' qui infatti che le sue prestazioni finiscono sotto la lente d'ingrandimento degli scout bianconeri che nell'estate del 2023 vedono in lui un profilo spendibile e sul quale costruire un interessante futuro. Madama rompe gli indugi e lo veste di bianconero."Oggi devo mettere un punto finale a due stagioni con questo club che tanto mi ha aiutato a crescere e migliorare come giocatore. Prima di andare, mi piacerebbe ringraziare l’Espanyol per l’opportunità e la fiducia riposte in me; lo staff che tanto mi ha aiutato; i membri del corpo tecnico per tutto quello che han fatto giorno dopo giorno e i miei compagni con i quali ho condiviso molto e dai quali ho appreso molto. Vi auguro il meglio per il futuro, a presto Pericos. Bruno Martinez", il testo del messaggio con il quale il ragazzo si è congedato dall'Espanyol riportato da Tuttosport.L'estate del 2023, dunque, è quella che sancisce il suo trasferimento in bianconero. Ad attenderlo c'è la Primavera di Paolo Montero. Un inserimento piuttosto rapido e positivo il suo visto che, quando è sceso in campo, l'ha sempre fatto con i gradi di titolare, ergendosi ad elemento cardine del pacchetto difensivo zebrato.Fisicamente ben strutturato, si trova più a suo agio in fase di marcatura che in quella di impostazione. Apprezzabile nelle letture difensive, in campo mostra il piglio del leader guidando il reparto con grande personalità . Se Huijsen ad oggi ha mostrato margini più ampi dal punto di vista tecnico, Martinez è meno propenso alla costruzione del gioco. In altre parole, un difensore vecchio stampo, roccioso e senza fronzoli.Bruno Martinez, approdato alla Juventus lo scorso 1° luglio 2023, sta disputando la sua prima stagione con la Primavera bianconera ma, al momento, non ha ancora sottoscritto il primo contratto da professionista con il club torinese.