Chi è Arnau Martinez, il difensore del Girona che piace alla Juventus

Chi è Arnau Martinez

Altro giro e altro nome sul taccuino di, pienamente focalizzato sulla campagna di rafforzamento della. Secondo quanto riferito da Repubblica, c'è un nuovo profilo che potrebbe candidarsi per rinforzare il reparto difensivo del club bianconero. Il nome, come riportato da Repubblica, è quello diArnau Martinez è un difensore spagnolo, classe 2003, attualmente di proprietà del Girona. Dopo aver mosso i primi passi ne La Masia del Barcellona, dove a livello giovanile ha giocato dal 2010 al 2016, Martinez a partire dal 2018 - dopo una breve esperienza con l'Hospitalet - è entrato a far parte del vivaio del Girona, club con il quale ha debuttato tra i professionisti.

Ruolo e caratteristiche

Piace anche in Premier

Il contratto di Arnau col Girona

Dopo le prime apparizioni con la formazione 'B', il difensore spagnolo ha esordito in prima squadra il 17 dicembre 2020, disputando l'incontro della Coppa del Re vinto per 0-2 contro il Gimnástica Segoviana. Da quel momento, Martinez ha totalizzato 162 presenze in gare ufficiali con il club biancorosso, mettendo a referto 9 goal e 18 assist.Arnau Martinez è apprezzato per la sua duttilità dal punto di vista tattico. Il classe 2003 nasce come terzino destro, ma è in grado di agire anche come riferimento esterno a centrocampo. Il giocatore ha consolidato un background davvero importante anche in qualità di difensore centrale.Il suo è un nome decisamente spendibile anche per la Premier: come riferisce Repubblica, infatti, sulle sue tracce si sarebbe posto anche il West Ham, altro club che apprezza la sua versatilità dal punto di vista tecnico-tattico.Arnau è legato al Girona per altre due stagioni: il suo legamene contrattuale con il club spagnolo terminerà il 30 giugno 2027.