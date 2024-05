Quanti anni ha Bonetti?



La carriera



L'esperienza con la Primavera



In prima squadra



Dove gioca?

Andreaè rientrato allalo scorso gennaio dopo il prestito al Taranto, e ora aspetta notizie sul suo futuro: è finita la stagione e non è stato uno dei protagonisti della squadra di Brambilla, in grado di arrivare a un passo dalle semifinali playoff.Bonetti è un classe 2003, dunque ha 21 anni.Andrea ha disputatocon lanella stagione 2022/2023, le sue prime tra i professionisti. Inoltre, in altre nove occasioni, è sceso in campo con la squadra Primavera per mettere la sua esperienza al servizio del gruppo allenato da Paolo, ricoprendo anche il ruolo di capitano.Nel suo lungo percorso in bianconero, proprio nell'Under 19,ha lasciato indubbiamente il segno durante le due stagioni in cui ha giocato stabilmente. Al termine delle due annate, infatti, ha disputato 65 partite: 43 solo nella stagione 2021/2022 e ventidue in quella precedente. Ha anche affrontato da titolare la semifinale di UEFA Youth League a Nyon.è stato convocato più volte in prima squadra per gli allenamenti. Ha fatto parte del gruppo dinell'ultima stagione, allaNon è arrivata invece nessuna convocazione ufficiale per partite di Serie A o Coppa Italia.Bonetti è un centrocampista centrale. Può giocare in un sistema a due in mezzo, oppure davanti alla difesa. Non solo: può anche stazionare in un punto più offensivo del campo, agendo da trequarti.