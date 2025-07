Chi è Andrè: il nome nuovo per il centrocampo della Juventus

Chi è Andrè, profilo e caratteristiche: un regista con fisicità

La Juventus ha messo gli occhi suTrindade da Costa Neto, centrocampista brasiliano classe 2001 in forza al Wolverhampton Wanderers in Premier League. Come raccontato da Sky Sport, il club bianconero ha avviato contatti concreti per rafforzare la mediana con un profilo giovane, dinamico e duttileNato il 16 luglio 2001 in Brasile, André ha iniziato la carriera nelle giovanili del Fluminense, debuttando nel 2020 e ribadendo le sue qualità tecniche in oltre 140 presenze con il club carioca- Alto 1,76 m, è un mediano difensivo dotato di buon fisico e ottimo senso tattico, capace di ricoprire anche il ruolo di centrocampista centrale in caso di necessità .

Esperienza in Premier: adattamento rapido

Juventus valuta André: mercato e tempistiche

Conclusione: André, investimento per il futuro bianconero

Arrivato al Wolves il 30 agosto 2024, André ha rapidamente conquistato fiducia, totalizzando 33 presenze nella sua prima stagione. La sua capacità di adattarsi a un calcio fisico e veloce come la Premier League ha attirato l’attenzione della Juventus, intenzionata a sviluppare un giocatore versatile e pronto per il salto europeo.Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate da Sky, la Juventus segue André come potenziale rinforzo per l’area mediana, ma prima dovrà gestire uscite e cessioni in casa bianconera . La trattativa potrebbe accelerare una volta definita la rosa e individuato un sostituto per il ruolo di mediano.Con soli 23 anni e un’esperienza internazionale già significativa, André rappresenta una scelta strategica per la Juventus. Un profilo moderno, con prospettive di crescita e un potenziale utilità immediata. Se la trattativa andrà in porto, sarà un colpo in stile “costruzione 2.0” per rinvigorire la mediana e pianificare a lungo termine.