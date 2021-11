Attaccante 21enne del River Plate è il vero crack di questa stagione, uno che si sta facendo apprezzare in Argentina e in Europa. Ieri, il ct dell’Argentina Scaloni l'ha raccontato così: «Julian per me è un attaccante nato, ma può giocare sulle fasce quando davanti siamo a tre. Lì, forse, perde un po’, ma riesce ad aiutare la squadra senza dare punti di riferimento». Rapido nei movimenti, difende il pallone, dribbla e fa gol. Giovane ma con già 90 partite alle spalle, in cui ha segnato 30 volte, inventandosi 23 assist.