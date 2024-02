Chi è Alfonso Montero

Caratteristiche

Rinnovo

Profilo

Età: 16 anni

Nazionalità: uruguaiana

Altezza 180 cm

Ruolo: difensore centrale

Piede: destro

Numeri

Presenze: 11

Minuti: 859’

Assist: 1

Si presenta in una saletta di Vinovo con il mate in mano, aspetta che il padre finisca le interviste con i cronisti presenti. Fino a qualche mese fa,osservava ladalla tribuna. Già leader dell’Under 17, colonna difensiva di una squadra che ha preso il largo nel suo campionato di categoria, ora è pronto a scalare le gerarchie. Il classe 2007, infatti, in questi giorni si sta allenando con l’Under 19 bianconera eAlfonsoha cominciato a scrivere la sua storia in bianconero a inizio 2023. Architetti dell’operazione furono Matteoe Massimiliano. Il primo, all’epoca capo degli osservatori della Juventus, l’ha seguito in Uruguay, preso appunti e dato il via libera: sì, è il profilo giusto. Il secondo (direttore del settore giovanile), invece, ha definito tutti i dettagli per portarlo a Torino. Un’operazione che ha portato in casa bianconera uno dei difensori centrali più promettenti della sua generazione.Alfonso Montero è un centrale difensivo che interpreta il ruolo in maniera moderna. Marcature strette e garra alle quali alterna la qualità nella prima impostazione del gioco. È figlio di Paolo , ma l’allenatore della Primavera ha sempre sottolineato: nessun favoritismo, arriverà se se lo meriterà.Il 4 agosto del 2023, Alfonso Montero ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Juventus. Fino all’ultimo i grandi club europei hanno provato ad inserirsi. Tra tutti, ilche ha provato a restituire ai bianconeri la beffa subìta con Yildiz