Chi è Alessio Vacca: la carriera

Il prestito al Monza

Il ritorno alla Juve

L'impatto in Nazionale

Ruolo e caratteristiche

Tra i giocatori che hanno meglio impattato nell'anno d'esordio in Primavera, una menzione particolare la merita sicuramente, uno degli elementi più interessanti all'interno dello scacchiere di Paolo Montero.Alessio Vacca nasce in provincia di Novara il 15 giugno 2005, ed è proprio a partire dal settore giovanile del club piemontese che si avvia il suo percorso calcistico. Le sue traiettorie incrociano quella della Juventus nell'estate del 2019, quando Madama lo veste di bianconero a soli 14 anni. Nel 2020 debutta con l'Under 17 meritandosi anche i primi minuti ufficiali in Primavera, squadra nella quale passerà in pianta stabile a partire dall'annata 2023/24.Alle porte dell'annata scorsa, però, la Juventus ritiene necessario uno step intermedio e così il calciatore viene girato in prestito al Monza e con i brianzoli disputa il Campionato Primavera 2 destando da subito una grande impressione e chiudendo l'annata con 14 gol e 5 assist in 35 presenze complessive.L'esame è pienamente superato e gli frutta il ritorno alla base bianconera dove vede schiudersi le porte dell'Under 19 di Montero, dove Vacca riesce da subito a ritagliarsi un ruolo da protagonista grazie al pezzo forte della casa, ovvero i gol.Anche con la maglia delle giovanili Azzurre, Vacca ha dimostrato una rapida capacità di adattamento, vestendo le maglie dell'Under 17 e dell'Under 18, fino a conquistarsi le prime apparizioni anche con l'Under 19 di Bernardo Corradi.Formatosi tatticamente come prima punta, Vacca è un profilo capace di adattarsi a diversi sistemi di gioco. Oltre al fiuto del gol, il classe 2005 ama dialogare con i compagni e in più di un'occasione ha saputo destreggiarsi persino da trequartista o da seconda punta. In altre parole, siamo di fronte ad un prospetto dotato di grandissima versatilità lungo tutto il comparto avanzato. Tra i suoi modelli, infatti, c'è un certo Karim Benzema.

Quanto è costato Vacca alla Juventus?



La Juventus ha prelevato Vacca nell'estate del 2019 dal settore giovanile del Novara.



Quando scade il contratto di Vacca?

Vacca non ha ancora firmato il contratto da professionista con il club bianconero