Chi è Alessandro Bassino: la carriera

Il salto in Primavera

L'esordio tra i professionisti

La Nazionale

Ruolo e caratteristiche

Quando Dean Huijsen ha spiccato il volo dall'Under 17 all'Under 19 e successivamente sul palcoscenico della Next Gen e della Serie A, in casasi è fatto largo un nuovo difensore centrale che, proprio come l'olandese naturalizzato spagnolo, sembra avere tutte le carte in regola per poter seguire una traccia pressochè simile. Ogni riferimento porta, inevitabilmente, ad Alessandro Bassino Alessandro Bassino nasce a Ivrea il 12 febbraio del 2006, è cresciuto e si è formato proprio all'interno del settore giovanile della Juventus. Una trafila, la sua, a tinte rigorosamente bianconere che l'ha proiettato in Under 17 proprio quando Huijsen saliva di grado passando in Under 19. Con l'Under 17 disputa la stagione 2022/23 segnando 3 goal in 21 partite e conquistando i primi gettoni ufficiali in Under 19.Da quest'anno, infatti, l'upgrade con destinazione la Primavera di Montero diviene la soluzione più logica e naturale. Agli ordini del tecnico uruguaiano impiega pochissimo tempo a diventare un punto fermo dello scacchiere zebrato.Lo scorso 4 ottobre, Bassino ha raggiunto un altro importantissimo traguardo, ovvero quello del debutto ufficiale tra i professionisti con la maglia della Juventus Next Gen. Il tecnico Massimo Brambilla, infatti, gli ha concesso i quindici minuti finali della sfida di Coppa Italia di Serie C che i bianconeri hanno dominato vincendo 5-1 contro la Pro Patria.Il valore e le qualità di Bassino sono sotto gli occhi di tutti, a tal punto che il difensore classe 2006 è già entrato nel giro delle Nazionali giovanili azzurre. Nel giro di pochi mesi, tra maggio e agosto 2023, il centrale piemontese ha già debuttato con l'Under 17, l'Under 18 e l'Under 19.

Quando scade il contratto di Bassino

Difensore centrale dotato di fisico e di grande personalità nel cuore del reparto arretrato, Bassino possiede tutte le caratteristiche del difensore moderno e, dettaglio non da poco, ha già mostrato di avere il vizietto del gol.Lo scorso 1° dicembre Bassino ha firmato il suo primo contratto da professionista, come comunicato dalla Juventus attraverso una nota ufficiale: "Il primo contratto da professionista Alessandro Bassino lo firma con la Juventus, con. Difensore classe 2006, Alessandro è un giocatore della nostra Primavera dall'estate del 2023, quando è diventato ufficiale il suo passaggio in Under 19 dall'Under 17 bianconera. In questo inizio di annata ha già giocato otto partite delle undici totali disputate fin qui dalla squadra allenata da Paolo Montero. Diventano undici se si considerano le tre affrontate nella scorsa stagione (2022/2023, ndr). Sempre quest'anno Alessandro ha trovato anche l'esordio tra i professionisti, subentrando a gara in corso, nel match di Coppa Italia Serie C disputato e vinto 1-5 dalla Juventus Next Gen nel primo turno della competizione in trasferta contro la Pro Vercelli".