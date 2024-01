IL PROFILO DI ALCARAZ



La Juventus continua a restare più attiva che mai sul fronte mercato e dopo aver sondato il terreno per Bonaventura e Pereyra, in queste ultime ore sembra aver compiuto dei passi importanti verso un'altra direzione. Il profilo è quello di, centrocampista classe 2002 in forza al Southampton, con il quale ha collezionato 26 presenze e messo a segno 3 gol e 1 assist fino a questo momento.Si tratta di un centrocampista dinamico e abile in qualsiasi zona della fascia centrale del campo. Potrebbe essere il jolly che manca ad Allegri da poter utilizzare all'occorrenza e in diversi ruoli del campo. Dotato di una grandee di un forte, che ne facilitano il suo feeling con il gol.Nasce come, o mezzala, ma può ricoprire senza difficoltà anche la posizione del. Versatile e impiegabile anche comeo, a mali estremi, come punta centrale. Situazione, quest'ultima, che si è già presentata in più di un'occasione in passato.Prima di iniziare la sua avventura con il club inglese,. Su di lui si erano mosse anche, ma l'offerta da 13 milioni di euro del club britannico aveva eliminato ogni tipo di concorrenza.Il centrocampista, inoltre, è una vecchia conoscenza di Cristiano, che. La richiesta di 20 milioni avanzata dagli inglesi però spense sul nascere ogni tipo di trattativa e per questo non se ne fece più nulla.Questa volta però il vento sembra essere cambiato, con il giocatore che ormai è in rotta con il club visto lo scarso minutaggio ottenuto e la sensazione è che. Anche il noto esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha dato ulteriori aggiornamenti sulla trattativa, attraverso un tweet pubblicato sui suoi account social, in cui ha scritto che l'offerta ufficiale della Juve è stata presentata al Southampton, con i bianconeri che sono vicini a chiudere l'affare. La Vecchia Signora però, non può andare oltre il semplice diritto di riscatto e offrirà una cifra vicina ai