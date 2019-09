Chi è Alberto Pairetto? Anche nella giornata di Ieri, la trasmissione Report ha tirato in ballo un nome indubbiamente pesante, che quasi incosciamente ci riporta ai giorni di Calciopoli. Effettivamente, Alberto è il figlio di Pierluigi Pairetto, ex designatore dell'AIA e condannato a 2 anni e 6 mesi nella prima istanza del maxi processo al calcio italiano. Ma tutto questo non ha nulla a che vedere con il ruolo che ricopre nell'azienda bianconera: Pairetto è Event Manager, ecco il perché dei rapporti con gli ultras. Come scrive il giudice Rosanna Croce, il professionista juventino è parte lesa di tutto il processo Alto Piemonte: "A fronte della comunicazione da parte dello Slo della Juventus Alberto Pairetto di ridurre a 50 i biglietti per i Drughi per la trasferta di Amsterdam in Champions League del 10 aprile 2019, usavano minaccia verso lo stesso Pairetto", le parole del gip.