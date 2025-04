Chi è Akalé, il talento offensivo del Lille seguito da Juventus e Roma

Getty Images

Chi è Akalé, il talento del Lille seguito dalla Juventus

centrocampista offensivo classe 2007 del Lille che tra un mese compirà 18 anni è seguito da diversi club italiano. Il ragazzo è in scadenza di contratto con il club francese, in Serie A, come riferisce calciomercato.com, piace a Verona e Bologna e ha estimatori anche nei settori giovanili diIn questa stagione il talento del Lille ha giocato con l'Under 19 totalizzando 7 gol e 3 assist, in Youth League ha affrontato - tra le altre - Juventus, Inter e Bologna facendo anche un gol all'Atletico Madrid.

Caratteristiche e ruolo di Akalé

A livello di caratteristiche, si legge, si tratta di un giocatore duttile che in zona offensiva può ricoprire più ruoli, è stato schierato anche punta centrale, esterno destro d'attacco e anche sulla linea dei centrocampisti. Insomma, un vero e proprio jolly capace di agire su tutto il fronte offensivo ma anche più arretrato.