Chi è Adam Boufandar: la carriera

Il Marocco



Ruolo e caratteristiche



Quanto è costato Boufandar alla Juventus?

Quando scade il contratto di Boufandar?

Tra i volti nuovi della Primavera della, a partire dalla stagione 2023/24 si segnala anche la presenza di, un altro grande prospetto tra le mani didopo aver ben impressionato con la maglia dell'Under17.Adam Boufandar è un centrocampista classe 2006, nato in Italia ma naturalizzato marocchino. Entrato nell'orbita Juve nell'estate del 2022, ha disputato una stagione di alto profilo con la maglia dell'Under 17, con cui ha chiuso la prima stagione con un bottino di 4 gol e 2 assist in 25 partite. A partire dall'annata successiva è entrato in pianta stabile nella rosa dell'Under 19 di Paolo Montero.Nato a Savigliano, in provincia di Cuneo, da padre marocchino e madre polacca, ha scelto di rappresentare il Marocco a livello giovanile. Con la maglia della selezione africana ha già maturato diverse presenze con l'Under 17, dichiarando di ambire, un giorno, a vestire la maglia della Nazionale maggiore. In tal senso, Boufandar ha rifiutato la chiamata dell'ItaliaUnder 17 per disputare gli Europei di categoria.Boufandar è un centrocampista centrale abile ad agire sia in una mediana a due che da schermo davanti alla difesa.La Juventus ha messo sotto contratto Boufandar nell'estate del 2022.Boufandar, ancora minorenne, veste la maglia della Juventus dalla stagione 2022/23, ma non ha ancora firmato il suo primo contratto da professionista.