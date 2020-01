Kurzawa o De Sciglio? E’ questo il dilemma che circola nelle menti dei tifosi bianconeri da ieri sera. Appena è circolata la prima voce di questo possibile scambio, la domanda più frequente è stata: perché?. Dare adesso una risposta sarebbe troppo presto, e poi solo il campo dà risposte esatte e certe. Di sicuro la Juve prova a fare un operazione per cercare una plusvalenza subito nel mercato di gennaio, dato che per ora ha speso a bilancio 35 milioni per assicurarsi Kulusevski. Se lo scambio andasse in porta ci guadagnerà l’astuta volpe di Leonardo, oppure lo scaltro Paratici?