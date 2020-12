Il rigore sbagliato dacontro l'Atalanta non cambia le gerarchie nella Juventus. Sarà ancora CR7 ad andare dal dischetto quando ci sarà la prossima occasione. Cristiano è sempre a caccia di gol per superare ogni record, difficilmente lascerà lo spazio ad altri compagni; l'errore di ieri non rovina uno score pazzesco dell'ex Real Madrid, che soltanto in questa stagione ne ha segnati 6 su 7 calciati. Se non dovesse esserci il portoghese, il suo vice è Paulo Dybala.