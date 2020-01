Chi c'è dietro l'affare Pogba-Juve? Secondo Tuttosport, che ne parla nell'edizione odierna in prima pagina, non c'è solo Fabio Paratici al lavoro per un clamoroso ritorno a Torino del Polpo. Infatti, ci sono tre giocatori al lavoro per convincere Paul Pogba a tornare alla Juventus: si tratta di Higuain, Cuadrado e Dybala, molto legati a Pogba, tanto da provare a convincerlo.