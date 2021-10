L'Italia, il Mondiale e la coppia juventina Bonucci-Chiellini. Come finirà? Calciomercato.com racconta così la serata e il futuro a partire proprio da Leo: "Due gialli assolutamente evitabili, racchiusi nello spazio di appena 12 minuti, hanno trasformato una partita già difficilissima di suo in un Everest impossibile da scalare, che non mina certamente le sicurezze acquisite nel percorso di rinascita inaugurato e portato avanti da Roberto Mancini, ma che non deve nemmeno lasciarci indifferenti.Quel che è certo è che andranno evitati episodi che, al netto di un avversario probabilmente ancora superiore nel controllo della palla e nella gestione del gioco, hanno finito per indirizzare in maniera decisiva una partita che, anche in dieci, abbiamo rischiato di rimettere in discussione".