Dopo l'addio a Fabio Paratici la Juventus volta pagina. Chi arriverà al suo posto? Nessuno, probabilmente. Si va verso la soluzione interna con Federico Cherubini in pole per sostituirlo. Dovrebbe essere lui l'uomo mercato della Juve del futuro, affiancato da Giovanni Manna, attuale direttore sportivo della squadra Under 23 e che verrebbe promosso in prima squadra. Non solo però, perché lo scouting manager dei giovani Tognozzi è un nome caldo per la nuova dirigenza.