Chi allenerà la Juventus al Mondiale per Club?

Chi allenerà la Juve al Mondiale per Club?

Una stagione senza precedenti per laperché già cambiare in corsa allenatore non è una cosa che è successa spesso nella storia del club. L'anno scorso il cambio ci fu a due giornate dal termine quando i risultati erano stati già raggiunti, non come ora invece dove i bianconeri hanno bisogno di conquistare un posto per la prossima Champions League. Ma in più c'èa giugno che condiziona tutto.Thiago Motta non sarà più l'allenatore della Juventus e al suo posto è previsto già nei prossimi giorni l'arrivo di Igor Tudor. Niente Mondiale per Club quindi per l'ex allenatore del Bologna. Ma non è assolutamente detto che sarà Tudor a guidare la Juventus nella competizione internazionale organizzata dalla Fifa. Il croato infatti arriverà per concludere il campionato e poi il club capirà come e con chi affrontare il Mondiale per Club.

Poiché il Mondiale per Club inizierà il 15 giugno 2025, dopo la conclusione della stagione regolare, la Juventus potrebbe trovarsi nella situazionedi partecipare a questa competizione con il terzo allenatore della stagione. L'idea infatti è provare a giocare il Mondiale per Club con il tecnico che poi guiderà i bianconeri anche nella prossima stagione.