Champions League, le possibili avversarie della Juventus agli ottavi

Il primo ostacolo si chiama PSV, alle ore 21, ma qualora la Juventus superasse il club olandese staccherebbe un pass per gli ottavi di finale di Champions League. Resta grande curiosità di capire chi potrebbe essere l'avversaria della Vecchia Signora in caso di passaggio del turno.Le possibili avversarie della Juventus sono due: Inter o Arsenal. Quindi c'è il 50% di probabilità che la Vecchia Signora incontri i nerazzurri di Simone Inzaghi sul suo cammino in Champions. Prima però il focus deve essere sul PSV e sulla sfida di questa sera.