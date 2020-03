Chi mettere vicino a Cristiano Ronaldo? La Juve sta studiando nuove strategie per arrivare a un attaccante di livello mondiale da affiancare al portoghese per la prossima stagione, con l'obiettivo di aprire gli spazi e mandare in porta CR7. Tanti nomi, tutti di profilo internazionale per rinforzare ancora di più una rosa già competitiva. Secondo As i due nomi più caldi in chiave Juve sono quelli di Mauro Icardi ed Harry Kane: il primo è in prestito dall'Inter al Psg che potrebbe riscattarlo per 70 milioni per poi rivenderlo, l'inglese del Tottenham invece aspetta da tempo di fare il grande salto.