Sirene inglesi per Federico: l'attaccante della Juventus e della Nazionale è nel mirino del Manchester United, secondo la stampa inglese. La Juve però ha blindato il suo gioiello, che a fine stagione sarà automaticamente riscattato dai bianconeri. Oltre quaranta milioni per assicurarsi il crack del futuro. Chiesa è il giocatore che in questo momento può davvero spaccare le partite della squadra di Allegri. Che no, non vuole assolutamente privarsene. Anzi: prepara la sua evoluzione ad attaccante puro.