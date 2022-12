Non solo plusvalenze “finte” o “artificiali”, per replicare termini usati da Federico, attuale Football Director della Juventus e allora braccio destro di Fabio, nel suo “libro nero di FP”. Come racconta Gazzetta, la gestione sportiva della Juve sotto l’ex Chief Football Officer, oggi al Tottenham, si è caratterizzata anche per alcune spese pazze. Ne parla Cherubini stesso, in un’intercettazione: "Per il quotidiano, non a caso, l’acquisto dall’Atalanta dello svedese viene bollato alla voce “acquisti senza senso o investimenti fuori portata” nel “libro nero” dell’attuale d.s., che poi ricorderà, in altre conversazioni intercettate dagli inquirenti, come abbia generato una sorta di circolo vizioso tra Juve e Dea, proseguito con le operazioniper crediti e debiti pregressi, mai resi ufficiali nei bilanci.