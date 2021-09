Ecco perché non mi sono mai posto e non mi porrò mai il problema di fare una riunione in più durante una trattativa, perché si va a parlare di investimenti che non sono miei, ma di un club che è stato sostenuto in modo importante dalla proprietà in questo momento delicato. Noi lavoriamo con questo senso di responsabilità e io mi trovo a mio agio in questo piano, tracciato dal presidente, e al quale è allineata tutta la dirigenza - Nedved, Arrivabene e il sottoscritto -, consapevoli del momento difficile per il nostro mondo. Avere atteggiamenti più leggeri sarebbe irrispettoso e sbagliato». Così Federico, direttore sportivo della Juventus, ha parlato a Tuttosport tra mercato e aumento di capitale.