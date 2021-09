Su La Gazzetta dello Sport in edicola emergono nuove dichiarazioni di, ds dellae protagonista ieri di Inside the sport."Dico solo che c’è ottimismo e serenità. Con Paulo abbiamo convenuto di prenderci un po’ di tempo, in considerazione dei tanti impegni ravvicinati di questo periodo"."Voglio sperare e pensare che questo premio arrivi per il percorso fatto all’interno del club. Ho iniziato a fare il dirigente in Lega Pro: è stato un cammino difficile ma molto stimolante"."In futuro bisogna stabilire dei parametri per fare il d.s.. Ad esempio Paolo Maldini dà valore con la sua competenza tecnica ma è giusto che anche chi non ha quel passato abbia le stesse opportunità"."È importante che i grandi club possano alimentare i vivai comprando giovani da squadre minori. Quando ero al Foligno davo giocatori a Sartori o Perinetti nelle categorie superiori e li prendevo dai dilettanti. Occorrono norme che incentivino meccanismi di solidarietà".