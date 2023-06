Federico Cherubini è stato inibito per l'inchiesta sulle plusvalenze per 16 mesi ma continua ad essere un tesserato della Juve. Cosa può nel concreto fare? Ne parla il Corriere dello Sport, citando l'articolo 9 del codice di giustizia sportiva: "per i soggetti squalificati è comunque possibile portare avanti le normali attività amministrative del club. Possono, ad esempio, frequentare il centro sportivo, avere rapporti interni con i propri calciatori e partecipare alle assemblea di lega con diritto di voto su tutte le questioni che attingono alla sfera patrimoniale, cioè i rinnovi degli sponsori, la redistribuzione delle risorse, i diritti tv, i paracadute ecc, venendo tagliati fuori dalle riunioni solamente per le questioni sportive."