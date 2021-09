Non solo mercato. Federico, ds della Juventus, nella sua intervista a Tuttosport ha parlato del problema calendari: "Abbiamo un problema globale e ognuno, in giro per il mondo, ha trovato soluzioni personali. Forse è mancato un po’ di coordinamento e il problema è innegabile. Superata l’emergenza della pandemia, spero si torni a parlare di armonizzazione di calendari., che vengono da una settimana di gare e da un viaggio intercontinentale. Non c’è partita che valga di più dell’incolumità dei singoli. Anche perché poi, dopo pochi giorni, c’è una sfida di Champions molto importante".