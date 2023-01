Federico, direttore sportivo della Juventus, parla a Mediaset poco prima di Juve-Monza."Partita subito da brividi, l'inizio di una competizione importante che la Juve ha vinto 14 volte e abbiamo la voglia di far bene. Abbiamo tutti la rabbia della finale dello scorso anno, speriamo che i ragazzi pensino a quello prima della gara"."Io mi sento osservato come tutti i professionisti di questo settore, rispetto a quanto riusciamo a fare, creare valore e raggiungere obiettivi. Ci sarà da ripartire e da cercare di rifare le cose in modo - se possibile - migliore. E' evidente che il passaggio mi riporta a 15 anni di storia vissuta da questa società con Agnelli, che mi ha permesso di crescere. Colgo l'occasione di ringraziare il presidente per il percorso, ma credo sia straordinario per quanto ha fatto il Presidente"."Quant'è possibile? Per l'immediato futuro la rosa può migliorare recuperando tutti i giocatori a disposizione, questa rosa definita virtuale in realtà c'è, speriamo di avere la rosa completa in 15 giorni. Rispetto alla rosa allestita a luglio avremo la Juve virtuale e poi abbiamo registrato la crescita dei giovani, la nostra speranza e ora hanno iniziato a dare qualche certezza in più. Oggi ce ne sono tanti in campo, questi ragazzi dovranno dimostrare che meritano questa fiducia"."Ripartirà da loro la nuova Juve? Noi abbiamo un piano iniziato da questa stagione, nella Juve del futuro dovranno esserci giocatori della filiera. Abbiamo investito tanto, siamo partiti anni fa e ora raccogliamo i primi frutti, è doveroso continuare così. Siamo la Juve, abbiamo necessità di avere in campo anche giocatori di grande esperienza. Il giusto mix è la cosa migliore"